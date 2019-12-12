Злоупотребления Трампа властью подрывают нацбезопасность США – конгрессмен

Конгресс США / Фото: AFP

Злоупотребления властью со стороны президента США Дональда Трампа подрывают национальную безопасность и угрожают следующим выборам. Об этом заявил председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер на слушаниях в рамках процедуры импичмента нынешнего хозяина Белого дома.

Демократы обвиняют Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

"Некоторые спросят: "Почему это необходимо сейчас? Какой риск, если мы не будем действовать? Если мы не ответим на злоупотребление властью со стороны президента Трампа, злоупотребления продолжатся", — сказал Надлер. "Мы не можем полагаться на то, что следующие выборы решат проблему, в то время как президент угрожает их честности, — продолжил он. — Мы не можем сидеть сложа руки, пока президент подрывает национальную безопасность, продвигая свои личные интересы и интересы нашего противника — России".

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Конгрессмен обратил внимание на недавнюю поездку в Украину личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. "Это было не три года, не три месяца назад, а в субботу, — отметил он. — Продолжающиеся злоупотребления президента властью ставят под угрозу нашу безопасность и выборы. Угроза очень серьезная".

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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