Аргентина ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве
Запрет будет действовать до тех пор, пока расследование крушения Boeing в Эфиопии не предоставит оснований для его отмены
Аргентина ввела запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Такое решение приняло национальное управление гражданской авиации страны.
"В связи с известными событиями была поставлена под сомнение безопасность самолетов марки Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX", – говорится в постановлении.
Эксплуатацию лайнеров запретили "всеми авиалиниями, зарегистрированными в Аргентине". Запрет будет действовать до тех пор, пока "расследование недавнего происшествия с самолетом этой модели не предоставит оснований для отмены меры".
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
Мы также писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.
Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Аргентина ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Boeing не будет останавливать серийное производство самолетов 737 MAX
737 MAX – это самый популярный реактивный самолет компании
Авиакатастрофа в Эфиопии: расшифровка "черных ящиков" Boeing 737 Max 8 продлится несколько дней
Эксперты работают днем и ночью, чтобы понять причину крушения Boeing