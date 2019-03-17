Аргентина ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве

Запрет будет действовать до тех пор, пока расследование крушения Boeing в Эфиопии не предоставит оснований для его отмены

Аргентина ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4f1/345/5c84f13457f5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4f1/345/5c84f13457f5f.jpg 2019-03-17T09:15:00+02:00 Другие страны Запрет будет действовать до тех пор, пока расследование крушения Boeing в Эфиопии не предоставит оснований для его отмены

Аргентина ввела запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны. Такое решение приняло национальное управление гражданской авиации страны.

"В связи с известными событиями была поставлена под сомнение безопасность самолетов марки Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX", – говорится в постановлении.

Эксплуатацию лайнеров запретили "всеми авиалиниями, зарегистрированными в Аргентине". Запрет будет действовать до тех пор, пока "расследование недавнего происшествия с самолетом этой модели не предоставит оснований для отмены меры".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Мы также писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.