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Армия Асада взяла под контроль стратегически важный город в Идлибе

Сегодня, 17:54

Этот поселок назвали воротами в южную часть провинции Идлиб

/ Фото: AFP

Правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы. Об этом сообщает DW.

"Захват Аль-Хобейта является самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад, заявили в основанном в Лондоне Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. По его данным, в боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон. При этом сирийская армия и ее союзники примерно две тысячи раз наносили по повстанцам артиллерийские и авиаудары", – отмечается в сообщении.

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В радикальном движении "Хезболла", который является союзником президента Сирии Башара Асада, этот город назвали воротами в южную часть провинции Идлиб.

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Напомним, мы писали, что сложившая политическая ситуация вокруг конфликта в Сирии говорит о том, что в скором времени Башар Асад будет устранен от власти. И смену ему готовит Россия, которая фактически получила контроль над страной .

Ранее сообщалось, что более четырех десятков сирийцев стали жертвами бомбардировок российской и сирийской авиацией.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности.

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