Войска отойдут на 20 км от демилитаризованной зоны и оттуда будет выведена тяжелая артиллерия.

Идлиб, Сирия / Фото: AFP

Переговоры по Сирии: МИД Казахстана сообщил о важном решении https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%98%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B1%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%98%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B1%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F 2019-08-02T10:53:21+03:00 Другие страны Войска отойдут на 20 км от демилитаризованной зоны и оттуда будет выведена тяжелая артиллерия.

Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом. Об этом заявил в пятницу журналистам директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш.

"Достигнута договоренность о перемирии, – сказал он. - Понятно, что под Идлибом остаются террористы, которые не будут его соблюдать, но сирийская оппозиция, которая присутствует здесь, на перемирие согласилась".

В четверг вечером сирийское телевидение объявило о согласии правительства на прекращение огня в Идлибе, если будут выполнены сочинские договоренности – оппозиция отойдет на 20 км от демилитаризованной зоны и оттуда будет выведена тяжелая артиллерия.

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Все делегации, участвующие в международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии, прибыли в столицу Казахстана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров в четверг.

"Все делегации прибыли на переговоры в Нур-Султан", - рассказал Смадияров.

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Как известно, тринадцатая международная встреча высокого уровня по Сирии проходит 1–2 августа в Нур-Султане. В ней участвуют делегации стран-гарантов (Ирана, России и Турции), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей на переговоры приглашены высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые примут участие в астанинском переговорном процессе.

Ситуация в Сирии в настоящий момент застыла на месте. Очаг сопротивления Асаду в Идлибе пользуется поддержкой Турции, и наступление сирийских правительственных войск в этом районе имело бы катастрофические последствия. Соединенные Штаты постепенно уходят из Сирии, а Саудовская Аравия, Иран и другие не хотят встревать, опасаясь санкций США.

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Напомним, в середине мая США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого.

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