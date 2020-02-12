Атака опасной болезни: число жертв коронавируса в Китае снова выросло

/ Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Число зараженных вирусом 2019-nCoV в провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 33,3 тыс. человек, из них умерли 1 тыс. 68 человек, выздоровели 2 тыс. 639.

Об этом сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

11 февраля утром власти проинформировали о более 31,7 тыс. заболевших, 974 жертвах и 2222 выздоровевших.

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По обновленным данным, официальный уровень смертности составил порядка 3,2% вместо 3,07% днем ранее.

Как отмечается в распространенном заявлении, число инфицированных в административном центре Хубэя городе Ухань, считающемся главным источником распространения пневмонии, превысило 19,5 тыс. человек. На втором и третьем месте — Сяогань и Хуанган, где число зараженных составило порядка 2,7 тыс. и 2,3 тыс. соответственно.

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Кроме того, в провинции насчитывается более 11,2 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Под наблюдением медиков также находятся свыше 77,1 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

Ранее стало известно, что новый тип коронавируса, жертвами которого в Китае стали уже более тысячи человек, получил официальное название. Как сообщил на посвященном распространению инфекции международном форуме в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус будет называться COVID-19.

Напомним, что в то время как в Китае число случаев заражения превысило 42 тысячи, среди украинцев известно только о двух случаях заражения. По данным Министерства здравоохранения, заразились два члена экипажа японского круизного лайнера Diamond Princess.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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