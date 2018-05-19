Авиакатастрофа на Кубе: украинцы не пострадали

Украинских граждан не было на борту разбившегося самолета

В авиакатастрофе на Кубе, при которой пассажирский самолет Boeing 737 разбился сразу же после взлета из аэропорта в Гаване граждан Украины не было. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич на своей странице в Twitter.

"По информации МИД Кубы, украинцев не было среди пассажиров и членов экипажа Boeing 737, потерпевшего крушение 18 мая", – написал он.

Напомним, на борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа. Самолет авиакомпании Global Air Mexico, который летел из Гаваны в Ольгин упал на фермерское поле,между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.

Погибли 110 человек. На борту лайнера находились 107 человек.При этом на месте катастрофы были найдены выжившие в крушении четыре человека. Один человек умер и трое других, все женщины, находятся в тяжелом состоянии.

После катастрофы по всей Кубе объявлен день траура.

Точные причины катастрофы пока не известны. По данным ABC News, самолет был выпущен в 1979 году, поэтому аварию могли вызвать технические неисправности. Ранее мы писали о первых версиях трагедии.



