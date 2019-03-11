Крушение лайнера в Эфиопии: из-за авиакатастрофы Boeing отменила презентацию нового самолета

Корпорация решила перенести мероприятие на более подходящее время

Фото: AFP

Крушение лайнера в Эфиопии: из-за авиакатастрофы Boeing отменила презентацию нового самолета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/516/2d4/5c85162d4cd7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/516/2d4/5c85162d4cd7b.jpg 2019-03-11T07:36:00+02:00 Другие страны Корпорация решила перенести мероприятие на более подходящее время

После катастрофы Boeing 737 Max в Эфиопии американская корпорация Boeing отменила запланированную на 13 марта презентацию широкофюзеляжного самолета Boeing 777x. Об этом сообщают СМИ.

Презентацию решили перенести на более подходящее время. В корпорации отметили, что они будут "изучать возможность отметить дебют нового самолета в ближайшем будущем".

Ранее сообщалось, что граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения Boeing 737 никто не выжил. Также известно на борту лайнера находились 19 сотрудников Организации Объединенных Наций.

Напомним, что лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение. На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.

Также мы писали, что в результате крушения самолета в Колумбии погибли 12 человек. Среди пассажиров были мэр поселения Тарайра Дорис Лизет Виллегас Чара, расположенного на юго-востоке страны, ее муж Альберто Араке и их дочь.

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