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Авиакатастрофа в Єфиопии: расшифровка "черных ящиков" Boeing 737 Max 8 продлится несколько дней

Сегодня, 23:24

Эксперты работают днем и ночью, чтобы понять причину крушения Boeing

Фото: Pixabay
Авиакатастрофа в Єфиопии: расшифровка "черных ящиков" Boeing 737 Max 8 продлится несколько дней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/c18/00a/5c8c1800a3a40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/c18/00a/5c8c1800a3a40.jpg Другие страны Эксперты работают днем и ночью, чтобы понять причину крушения Boeing

Расшифровка и анализ показаний черных ящиков потерпевшего крушение самолета Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines займет несколько дней. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам.

"Мы послали делегацию из шести человек во Францию, и в настоящее время они находятся в Париже, они участвуют в этом процессе", — отметил гендиректор Ethiopian Airlines. Он объяснил что нужно объединить запись голосов и данные приборов и это займет несколько дней.

По словам Гебремариама, в расшифровке данных черных ящиков разбившегося самолета участвуют представители Национального бюро по безопасности на транспорте США и Бюро расследования инцидентов Эфиопии вместе с экспертами Федерального авиационного управления, компании Boeing и Ethiopian Airlines. Они работают днем и ночью, чтобы понять причину инцидента.

Ранее сообщалось, что изучение обломков самолета Boeing 737 Max 8 ("Боинг-737 макс-8"), разбившегося в Эфиопии 10 марта, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, как и катастрофа в октябре прошлого года аналогичного лайнера компании Lion Air в Индонезии. 

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

В результате катастрофы Boeing 737 Max 8 компании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. Индонезийский самолет рухнул в воды Яванского моря 29 октября 2018 года, унеся жизни 189 человек. 

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Компания Boeing ранее выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии.

Напомним, что ранее в Росавиации сообщили о запрете на эксплуатацию флагманов авиастроительного гиганта Boeing – моделей 737 MAX 8 и 9 - в России.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. По данным СМИ, его распоряжение вступает в силу 17 марта.

Мы также писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечная дата запрета в ведомстве не сообщили.

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Тег Эфиопия, крушение, Boeing, черный ящик, крушение Боинга

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Источник:

ТАСС

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