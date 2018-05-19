Авиакатастрофа на Кубе: стал известен срок эксплуатации самолета

Пассажирский самолет Boeing 737, который разбился на Кубе почти сразу же после взлета из аэропорта в Гаване эксплуатировался около 40 лет. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством связи и транспорта Мексики.

Разбившийся самолет, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion ("Кубана де авиасьон") принадлежал мексиканской компании Aerolíneas Damojh, SA de CV.

Регистрационный номер: XA-UHZ

Товарный знак: Boeing

Модель: B737-201 ADV

Год выпуска: 1979

Кроме того, на Кубу, где объявлен национальный траур, власти Мексики отправляют специалистов для расследования катастрофы, передает ТАСС.

"Два специалиста, которые завтра (в субботу-ред.) отправятся на Кубу, это инженер Хосе Армандо Константино Терсеро, директор по анализу авиационных происшествий и инцидентов, и инженер Карлос Крус Гарсиа… специалист по авиационным происшествиям и инцидентам", – говорится в заявлении ведомства.

Экипаж воздушного судна, включая обоих пилотов, был мексиканским.

Напомним, на борту были 104 пассажира и 9 членов экипажа. Самолет, который летел из Гаваны в Ольгин упал на фермерское поле, между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.

Погибли 110 человек. На борту лайнера находились 107 человек.При этом на месте катастрофы были найдены выжившие в крушении четыре человека. Один человек умер и трое других, все женщины, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что украинских граждан не было на борту разбившегося самолета.