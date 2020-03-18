Беларусь массово шьет маски

В связи с распространением в мире коронавируса, белорусские объекты легкой промышленности переориентировали на производство защитных масок для лица. И их предложение уже превысило спрос.

На текстильной фабрике в Барановичах работа кипит с самого утра. Ежедневно здесь выпускают от 5 тыс. до 10 тыс. масок.

Изначально здесь ориентировались на внутренний рынок, но недавно фабрика получила заказ из Турции и Польши, где подтверждено, соответственно – 98 и 246 случаев коронавируса.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Киеве решено выделить 10 млн. гривен на закупку медмасок. Как сообщил столичный мэр, маски поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация".

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А сегодня, 18 марта, всех киевлян призвали выходить на улицу в масках.

"Правила поведения и рекомендации достаточно просты. Если все будут неукоснительно их соблюдать, это поможет спасти жизни и здоровья людей. Я еще раз повторяю: не выходите из дома без необходимости, ограничьте социальные контакты. Если возникла насущная необходимость выйти на улицу – наденьте маску, соблюдайте дистанцию с другими людьми минимум 1,5 метра. Мойте руки, проветривайте помещение, термически обрабатывайте продукты. Будьте сознательными, заботьтесь о собственной безопасности", – сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Напомним, что в Украине до 3 апреля объявлен общенациональный карантин.

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