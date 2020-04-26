Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,01
29,14
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Почти в штабель складывали: как в Беларуси студентов госпитализировали (видео)

26 апреля, 13:37

Татьяна Очеретяна

Медики приехали за студентами с подозрением на коронавирус

В Беларуси, где еще вчера вопреки эпидемии проводили республиканский субботник, одним автомобилем скорой помощи госпитализировали 11 человек. Соответствующее видео опубликовали в Telegram.

Отмечается, что так медики госпитализировали студентов с подозрением на коронавирус. Видео сняли с верхнего этажа Гомельского государственного аграрно-экономического колледжа.

На записи видно, как по очереди в автомобиль медиков заходят 11 человек.

Реклама

"Из Гомельского государственного аграрно-экономического колледжа забирают студентов с подозрением на коронавирус. В одну машину скорой посадили 11 человек", – написали под видео.

В тренде
Путин упростил для жителей Донбасса получение российского гражданства

Напомним, ранее президент Александр Лукашенко рассказал, почему не все страны могут "идти путем Беларуси" в борьбе с COVID-19 и не вводить карантинные ограничения. Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь последовательно идет выбранным путем в плане противодействия распространению коронавируса.

Отметим, в то время как, по данным Минздрава Беларуси, на 20 апреля в стране от коронавируса умерли больше полусотни человек, президент Александр Лукашенко продолжает утверждать, что в его стране жертв нет.

Кроме того, президент Беларуси заявил, что пандемия коронавирусной болезни COVID-19 является хорошим поводом для имеющих пагубные привычки задуматься о своем образе жизни.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

студенты Беларусь скорая помощь госпитализация коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 26 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 26 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 26 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 26 апреляЕвросоюз
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавирусаДругие страны
В Китае – новые случаи COVID-19: вирус обнаружили в нескольких провинциях
В Китае – новые случаи COVID-19: вирус обнаружили в нескольких провинцияхДругие страны
Американская нефть упала в цене на 20-летнее
Американская нефть упала в цене на 20-летнее "дно"Экономика
"Ким Чен Ын при смерти": реакция Китая, России, Японии и Южной Кореи на слухиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...