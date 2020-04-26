Почти в штабель складывали: как в Беларуси студентов госпитализировали (видео)

В Беларуси, где еще вчера вопреки эпидемии проводили республиканский субботник, одним автомобилем скорой помощи госпитализировали 11 человек. Соответствующее видео опубликовали в Telegram.
Отмечается, что так медики госпитализировали студентов с подозрением на коронавирус. Видео сняли с верхнего этажа Гомельского государственного аграрно-экономического колледжа.
На записи видно, как по очереди в автомобиль медиков заходят 11 человек.
"Из Гомельского государственного аграрно-экономического колледжа забирают студентов с подозрением на коронавирус. В одну машину скорой посадили 11 человек", – написали под видео.
Напомним, ранее президент Александр Лукашенко рассказал, почему не все страны могут "идти путем Беларуси" в борьбе с COVID-19 и не вводить карантинные ограничения. Александр Лукашенко подчеркнул: Беларусь последовательно идет выбранным путем в плане противодействия распространению коронавируса.
Отметим, в то время как, по данным Минздрава Беларуси, на 20 апреля в стране от коронавируса умерли больше полусотни человек, президент Александр Лукашенко продолжает утверждать, что в его стране жертв нет.
Кроме того, президент Беларуси заявил, что пандемия коронавирусной болезни COVID-19 является хорошим поводом для имеющих пагубные привычки задуматься о своем образе жизни.
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