Более 400 тысяч человек находятся в зоне наводнения в Индии: разрушены мосты и дороги

Вода продолжает наступать

Фото GettyImages.

Не менее 400 тысяч человек находятся в затопленных районах северо-восточного индийского штата Ассам, где началось мощное наводнение. передает телеканал NDTV.

В зоне паводка оказались 749 деревень и 17 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, вода постоянно наступает.

Наводнение вызвано сильными ливнями, которые не прекращаются с минувшего воскресенья. Уровень воды в самой крупной реке этой части страны Брахмапутре резко вырос. Стихийное бедствие затронуло 17 из 27 округов Ассама.

Проливные дожди и наводнение нанесли урон инфраструктуре штата, поврежден ряд мостов и дорог. По мнению синоптиков, дожди могут продолжаться еще несколько дней.

Напомним, ранее в индийском штате Махараштра из-за прорыва дамбы "Тиваре" погибли не менее шести людей.

Отметим, что в конце июня в Индию пришел муссон, который уже называют самым сильным за последние десять лет. Из-за проливных дождей в центральной части страны начались проблемы с транспортным сообщением, рушатся здания, нередки несчастные случаи. Железнодорожная администрация города отменила многие поезда дальнего следования, пригородное движение поездов полностью остановлено на неопределенный срок. Также нарушено авиасообщение.

Мощные ливни обрушились и на индийский мегаполис Мумбаи, а также соседние районы. Жертвами инцидентов, вызванных муссоном, стали минимум 16 человек.

Ранее в Индии жертвами муссонов стали 70 человек. Муссонные дожди не прекращались в стране уже более 10 суток.

Кроме того, мы писали о сильнейшем наводнении в Иркутской области в Российской Федерации. Там погибли уже 24 человека.

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области России, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, по предварительным данным, обойдется в 31,2 млрд рублей (490 млн долл.).

Такие цифры были озвучены на основе данных отраслевых министерств. В эту сумму вошли затрата на строительство нового жилья для тех, кто его лишился, а также покупка жилплощадей на вторичном рынке, а также стоимость восстановления дорог.

В связи со случившимся в области уже объявили режим чрезвычайного положения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Более 400 тысяч человек находятся в зоне наводнения в Индии: разрушены мосты и дороги". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"