/ Фото: rthk.hk

Более 70 человек ранены в результате столкновения автобусов в Гонконге https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B5 2019-07-30T05:53:49+03:00 Другие страны К месту происшествия прибыли медики и спасатели

По предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двухэтажных рейсовых автобусов во вторник утром в Гонконге. Об этом сообщает радиостанция RTHK

Инцидент произошел в материковой части города, у выезда из горного туннеля "Тай Лам". К месту происшествия прибыли медики и спасатели.

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Напомним, не так давно в городе Агра в индийском штате Уттар-Прадеш на скоростном шоссе автобус упал в канал. Жертвами ДТП стали 29 людей, еще 17 пассажиров получили травмы.

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Отметим, что это не первый случай, когда в Индии транспортные средства падают в ущелье. Из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в стране достаточно распространенным явлением.

В частности, 1 июля в северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы. А 27 июня в этом же штате на горной дороге в ущелье упал автофургон. По меньшей мере, 11 человек, в том числе девять студенток, погибли.

Кроме того, не так давно в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны автобус, переполненный пассажирами, сорвался в ущелье. В результате аварии 44 человека погибли и еще 29 получили травмы.

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