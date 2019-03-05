"Чего вы истерите": Лукашенко прокомментировал сближение Беларуси с Западом

Лукашенко призвал российских партнеров не упрекать Беларусь, что она якобы "куда-то повернулась"

Фото: AFP

"Чего вы истерите": Лукашенко прокомментировал сближение Беларуси с Западом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/936/7e3/5c79367e30642.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/936/7e3/5c79367e30642.jpg 2019-03-05T12:29:00+02:00 Другие страны Лукашенко призвал российских партнеров не упрекать Беларусь, что она якобы «куда-то повернулась»

Беларусь вынуждена развивать сотрудничество с Западом из-за ограничений, которые вводит Россия. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БелТА.

"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера – Российской Федерации. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть? Если перед нами закрывают двери – одну, вторую, третью, – мы ищем четвертую. Для того чтобы нормально существовало государство", – сказал белорусский президент.

При этом он призвал российских партнеров не упрекать Беларусь, что она якобы "куда-то повернулась".

"Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий – в центре Европы", – заявил Лукашенко.

"Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли, – как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС, – свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли?" - сказал президент Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией.

Также мы писали, что Александр Лукашенко сказал, что больше не называет Россию братским народом, и объяснил почему.

Напомним, в Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью.

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