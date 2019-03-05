"Чего вы истерите": Лукашенко прокомментировал сближение Беларуси с Западом
Лукашенко призвал российских партнеров не упрекать Беларусь, что она якобы "куда-то повернулась"
Беларусь вынуждена развивать сотрудничество с Западом из-за ограничений, которые вводит Россия. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БелТА.
"Это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и порой истерику у нашего главного партнера – Российской Федерации. Спрашивается, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть? Если перед нами закрывают двери – одну, вторую, третью, – мы ищем четвертую. Для того чтобы нормально существовало государство", – сказал белорусский президент.
При этом он призвал российских партнеров не упрекать Беларусь, что она якобы "куда-то повернулась".
"Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой, потому что находимся в эпицентре событий – в центре Европы", – заявил Лукашенко.
"Зачем нам искать счастье за тридевять земель, если бы были нормальные экономические отношения с Россией, если бы мы могли, – как мы железобетонно договорись в Союзном государстве, в ЕАЭС, – свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас не оскорбляли?" - сказал президент Беларуси.
Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не против создания общей валюты с Российской Федерацией.
Также мы писали, что Александр Лукашенко сказал, что больше не называет Россию братским народом, и объяснил почему.
Напомним, в Украине предложили построить защитную стену на границе с Беларусью.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Чего вы истерите": Лукашенко прокомментировал сближение Беларуси с Западом". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко: Стремление Украины в НАТО – вызов и питательная среда для конфронтации
Президент Беларуси отметил необходимость налаживать взаимоуважительные отношения с альянсом
"Вы там не умирали": Лукашенко нахамил Украине из-за Крыма
Президент Беларуси снова заявил, что Украина молча сдала полуостров России, и что украинцы за него не сражались
Беларусь сделала важный шаг навстречу главному врагу России
Минск отменил введенные в 2008 году квоты на количество американских дипломатов в Минске
Что будет, если США разместят ракеты в Украине: Лукашенко "нервно" ответил
Белорусский лидер опасается, что в Европе может вспыхнуть ограниченная ядерная катастрофа