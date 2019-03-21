Через шесть дней после теракта Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки

Запрет распространяется на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии

Фото: Pixabay

Через шесть дней после теракта Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2f9/dcc/5c92f9dccd831.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2f9/dcc/5c92f9dccd831.jpg 2019-03-21T04:42:09+02:00 Другие страны Запрет распространяется на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.

"В понедельник, через 72 часа после ужасного террористического акта в Крайстчерче Кабинет министров согласился пересмотреть закон. Теперь, через шесть дней после этого нападения, мы объявляем о запрете на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии", — говорится в заявлении.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.