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Число погибших в результате обвала в Китае возросло до 15 человек

Сегодня, 06:04

Из 79 попавших в зону оползня, 46 человек самостоятельно выбрались из опасности

Фото: Pixabay
Число погибших в результате обвала в Китае возросло до 15 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/069/848/5c90698481186.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/069/848/5c90698481186.jpg Другие страны Из 79 попавших в зону оползня, 46 человек самостоятельно выбрались из опасности

Число погибших в результате обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая увеличилось до 15. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 12 жертвах и восьми пострадавших. Пропавшими без вести числятся пять человек.

Из 79 попавших в зону оползня, 46 человек самостоятельно выбрались из опасной зоны.

Инцидент произошел в пятницу на прошлой неделе. В результате схода оползня в городе обрушились два жилых здания, один частный дом и общественная баня. Поиски пропавших продолжаются.

Напомним, недавно в Мексике из-за масштабных наводнений, вызванных тропическим штормом, пострадали около 170 тысяч человек. Чрезвычайное положение было объявлено сразу в 11 муниципалитетах мексиканского штата Сонора: ливни затопили ряд населенных пунктов.

А в Индии от наводнений лишь в августе этого года погибли 324 человека. Без домов остались более 220 тысяч человек – теперь они вынуждены жить во временных приютах.

Кроме того, в последнее время от наводнений страдали различные страны Азии и Африки. По меньшей мере сто человек погибли в результате наводнений в Нигерии в середине сентября. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.

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Тег Китай, обвал, жертвы, погибли, оползень

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Источник:

ТАСС

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