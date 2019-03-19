Число погибших в результате обвала в Китае возросло до 15 человек
Из 79 попавших в зону оползня, 46 человек самостоятельно выбрались из опасности
Число погибших в результате обрушения нескольких жилых зданий в городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая увеличилось до 15. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 12 жертвах и восьми пострадавших. Пропавшими без вести числятся пять человек.
Из 79 попавших в зону оползня, 46 человек самостоятельно выбрались из опасной зоны.
Инцидент произошел в пятницу на прошлой неделе. В результате схода оползня в городе обрушились два жилых здания, один частный дом и общественная баня. Поиски пропавших продолжаются.
Напомним, недавно в Мексике из-за масштабных наводнений, вызванных тропическим штормом, пострадали около 170 тысяч человек. Чрезвычайное положение было объявлено сразу в 11 муниципалитетах мексиканского штата Сонора: ливни затопили ряд населенных пунктов.
А в Индии от наводнений лишь в августе этого года погибли 324 человека. Без домов остались более 220 тысяч человек – теперь они вынуждены жить во временных приютах.
Кроме того, в последнее время от наводнений страдали различные страны Азии и Африки. По меньшей мере сто человек погибли в результате наводнений в Нигерии в середине сентября. Ранее сообщалось, что не менее девяти человек стали их жертвами во Вьетнаме.
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