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Число пострадавших в результате атаки в Кабуле превысило 100 человек

1 июля, 14:57

Полицейские уже ликвидировали двух нападавших

Фото: AFP

Число пострадавших в результате взрыва в афганской столице превысило 105 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения страны.

Ранее мы сообщали о 65 пострадавших. Согласно информации источника, среди пострадавших 26 детей.

Как отмечает телеканал Tolo news, по словам официального представителя МВД страны Нусрата Рахими, силам безопасности удалось ликвидировать двух нападавших. Столкновения продолжаются, сообщает телеканал.

Заминированный грузовик взлетел на воздух в понедельник утром в дипломатическом квартале афганской столицы, в 16 полицейском округе, где также расположен один из объектов Министерства национальной обороны страны. Вслед за взрывом началась стрельба.

Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за атаку.

Напомним, мы писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие 3-5 лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Так, предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.


Также мы писали, что талибы убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане. Это случилось в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта. 

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Тег Афганистан, теракт, взрыв, кабул

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