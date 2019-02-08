Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 15 человек
13 человек, спасенные из-под завалов дома, были госпитализированы
До 15 человек возросло число погибших в результате обрушения восьмиэтажного жилого дома в стамбульском районе Картал, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, 13 человек, спасенные из-под завалов дома, были госпитализированы. Семеро из них находятся в "серьезном состоянии".
Ранее сообщалось, что жертвами трагедии стали 10 человек и еще более десяти находятся в тяжелом состоянии. Причиной обрушения жилого здания могло стать то, что постройка была очень старой. В доме были 14 квартир, а проживали в них 27 – 30 человек.
Накануне мы писали, что подросток пережил двое суток под рухнувшим домом в Стамбуле. Историю 16-летнего подростка, который 45 часов провел под завалами дома, можно считать настоящим чудом.
Также спасатели в Стамбуле обнаружили и достали пятилетнюю девочку Хавву Текгоз, которая провела под завалами 18 часов.
Ее обнаружили по голосу из-под завалов. В связи с этим всех сопереживающих и просто зевак, которые собрались на месте ЧП, просят соблюдать на месте трагедии максимальную тишину.
Как мы писали рухнувшее здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликайа, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажасверху.
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