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Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 15 человек

Сегодня, 21:36

13 человек, спасенные из-под завалов дома, были госпитализированы

Фото: AFP
Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 15 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c66/e1e/5c5c66e1e9dda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c66/e1e/5c5c66e1e9dda.jpg Другие страны 13 человек, спасенные из-под завалов дома, были госпитализированы

До 15 человек возросло число погибших в результате обрушения восьмиэтажного жилого дома в стамбульском районе Картал, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, 13 человек, спасенные из-под завалов дома, были госпитализированы. Семеро из них находятся в "серьезном состоянии".

Ранее сообщалось, что жертвами трагедии стали 10 человек  и еще более десяти находятся в тяжелом состоянии. Причиной обрушения жилого здания могло стать то, что постройка была очень старой. В доме были 14 квартир, а проживали в них 27 – 30 человек.

Накануне мы писали, что подросток пережил двое суток под рухнувшим домом в Стамбуле. Историю 16-летнего подростка, который 45 часов провел под завалами дома, можно считать настоящим чудом.

Также спасатели в Стамбуле обнаружили и достали пятилетнюю девочку Хавву Текгоз, которая провела под завалами 18 часов. 

Ее обнаружили по голосу из-под завалов. В связи с этим всех сопереживающих и просто зевак, которые собрались на месте ЧП, просят соблюдать на месте трагедии максимальную тишину.

Как мы писали рухнувшее здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликайа, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажасверху.

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Тег Турция, Стамбул, обрушение

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