Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 21
Место происшествия посетил президент Турции Тайип Эрдоган
Число погибших в результате обрушения восьмиэтажного жилого дома в крупнейшем турецком мегаполисе Стамбуле, которое случилось 6 февраля, возросло до 21, сообщает агенство AFP.
По его данным, еще по меньшей мере 14 человек травмированы.
"Мы вынесли много уроков из этого. Мы будем принимать все необходимые меры", – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который посетил место происшествия.
Поисковые операции на месте обрушения дома продолжаются. Десятки спасателей работают на площадке с помощью крана, поднимающего огромные бетонные блоки, чтобы расчистить завалы. Причины инцидента выясняются.
Ранее сайт "Сегодня" сообщали о 18 жертвах ЧП.
Отметим, что рухнувшее здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликая, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажа сверху.
Ранее мы писали о том, что спасатели в Стамбуле обнаружили и достали пятилетнюю девочку Хавву Текгоз, которая провела под завалами 18 часов. Ее обнаружили по голосу из-под завалов. В связи с этим всех сопереживающих и просто зевак, которые собрались на месте ЧП, просят соблюдать на месте трагедии максимальную тишину.
Кроме того, сообщалось, что подросток пережил двое суток под рухнувшим домом. Историю 16-летнего парня, который 45 часов провел под завалами здания, можно считать настоящим чудом.
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