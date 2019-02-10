Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 21

Место происшествия посетил президент Турции Тайип Эрдоган

Фото: AFP

Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 21 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c66/e1e/5c5c66e1e9dda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c66/e1e/5c5c66e1e9dda.jpg 2019-02-10T12:04:00+02:00 Другие страны Место происшествия посетил президент Турции Тайип Эрдоган

Число погибших в результате обрушения восьмиэтажного жилого дома в крупнейшем турецком мегаполисе Стамбуле, которое случилось 6 февраля, возросло до 21, сообщает агенство AFP.

По его данным, еще по меньшей мере 14 человек травмированы.

"Мы вынесли много уроков из этого. Мы будем принимать все необходимые меры", – заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который посетил место происшествия.

Поисковые операции на месте обрушения дома продолжаются. Десятки спасателей работают на площадке с помощью крана, поднимающего огромные бетонные блоки, чтобы расчистить завалы. Причины инцидента выясняются.

Ранее сайт "Сегодня" сообщали о 18 жертвах ЧП.

Отметим, что рухнувшее здание было построено в 1992 году, в нем находилось 14 квартир и проживали 43 человека. По словам губернатора Стамбула Али Ерликая, причиной случившегося могли стать три незаконно достроенных этажа сверху.

Ранее мы писали о том, что спасатели в Стамбуле обнаружили и достали пятилетнюю девочку Хавву Текгоз, которая провела под завалами 18 часов. Ее обнаружили по голосу из-под завалов. В связи с этим всех сопереживающих и просто зевак, которые собрались на месте ЧП, просят соблюдать на месте трагедии максимальную тишину.

Кроме того, сообщалось, что подросток пережил двое суток под рухнувшим домом. Историю 16-летнего парня, который 45 часов провел под завалами здания, можно считать настоящим чудом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Число жертв обрушения дома в Стамбуле достигло 21". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...