Действия России в Украине лишили ее права на членство в G7 – Трюдо

Россия не может иметь полноправный партнерский статус в рамках G8, считает канадский премьер

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Если премьер-министру Канады Джастину Трюдо придется лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, он непосредственно выскажет ему все беспокойство в связи с ненадлежащим поведением России. Об этом сам Трюдо рассказал после завершения саммита лидеров G7 во французском Биаррицце, сообщает Укринформ.

"Во время международных саммитов я никогда не избегал дискуссий, в которых принимал участие Путин. Я даже имел личные беседы с ним, во время которых акцентировал на обеспокоенности Канады рядом поступков России. Если представится возможность, я повторю это снова и выслушаю, что он скажет на это", – сказал Трюдо на вопрос о возможном присутствии Владимира Путина в статусе гостя на предстоящем саммите G7 в США.

В то же время Трюдо подчеркнул, что Россия по-прежнему не может иметь полноправный партнерский статус в рамках G8.

"Важно признать, что G7 – это собрание государств-единомышленников, решительно настроенных двигаться вперед положительным для мировой экономики образом. Зато действия России в Украине и в других местах точно лишили ее права на партнерство в этой группе", – отметил глава правительства Канады.

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Он добавил, что Украина была среди основных тем внешнеполитического блока дискуссий лидеров стран G7.

"В течение последних нескольких дней мы обсудили несколько актуальных проблем, среди которых: ядерные испытания Северной Кореи, усиление противостояния с Китаем, с Ираном, положение дел в Ливии, ситуация в Украине и кризис в Сирии", – подытожил Трюдо.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп вступил в конфликт со своими коллегами из стран "Большой семерки" из-за его требования вернуть Россию в данное сообщество. Согласно дипломатическим источникам, Трамп во время общего ужина с другими лидерами стран G7 настойчиво утверждал, что Владимир Путин должен быть приглашен обратно в клуб лидеров наиболее богатых стран мира – через пять лет после того, как Россия была изгнана из тогдашней G8 из-за ее аннексии Крыма.

Однако из всех глав государств только уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил Трампу поддержку. Синдзо Абэ из Японии сохранял нейтральную позицию. Остальные – британский премьер Борис Джонсон, немецкая канцлер Ангела Меркель, канадский премьер Джастин Трюдо, президент Совета ЕС Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон – решительно выступили против предложения Трампа касательно России.

Большинство мировых лидеров настаивали, что G7 должна быть сообществом либеральных демократий и Путину нельзя позволить снова стать членом этого клуба.

Однако Трамп утверждал, что по таким вопросам, как Иран, Сирия и Северная Корея, имеет смысл пригласить Россию.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

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