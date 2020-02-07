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Экзотическое животное: китайские ученые назвали переносчика нового коронавируса

7 февраля, 14:03

Специалисты отмечают, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса

Панголин. Фото: REUTERS /FW1F/Peter Graff

Панголин. Фото: REUTERS /FW1F/Peter Graff

Группа ученых из Китая установила, что вероятным промежуточным хозяином нового типа коронавируса является животное панголин, сообщает китайское телевидение.

Ученым удалось установить, что геномная последовательность нового типа коронавируса, выделенного у панголинов, на 99% идентична геному коронавируса нового типа у заболевших людей. Специалисты отмечают, что панголины могут быть не единственными промежуточными хозяевами вируса.

Исследование провели специалисты Южно-Китайского сельскохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяйства Линнань-Гуандун. Они изучили тысячу образцов генетического материала.

Специалисты утверждают, что их работа позволит быстрее взять под контроль вспышку коронавируса. Они надеются, что она поможет ученым найти других потенциальных хозяев вируса, а пока что призывают не приближаться к диким животным.

При этом в сообщениях не уточняется, мог ли коронавирус передаться человеку именно от панголинов.

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Ранее китайские ученые высказывали мнение, что впервые заразиться коронавирусом человек мог от змеи. Также они сообщали, что источником происхождения вируса могли быть животные из семейства крылановых.

Новости "Сегодня" писали, что в Китае дезинфекторы заживо закопали кошку, пока ее владелец был в больнице.

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Панголины – млекопитающие, покрытые крупными чешуями. Они живут в Африке и Азии, везде их популяция не очень велика. Панголины крайне популярны среди браконьеров в Азии, в Китае есть законы, ограничивающие их отлов. Китайские СМИ сравнивают стоимость чешуи панголинов на черном рынке со стоимостью серебра.

Высокие цены на чешую панголинов связаны с ее популярностью в китайской народной медицине. Лечить чешуей панголинов предлагают множество заболеваний: от астмы до артрита.

Мясо панголинов также высоко ценится, в Китае и Вьетнаме оно считается деликатесом.

Напомним, в Китае умер доктор, первый заявивший о коронавирусе.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, она выявлена в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 31,1 тыс., более 630 человек умерли, выздоровели свыше 1,5 тыс.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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Китай пневмония коронавирус

Источник: Интерфакс

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