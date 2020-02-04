В Китае дезинфекторы заживо закопали кошку, пока ее владелец был в больнице

Во время дезинфекции квартиры кошку поймали, положили в пластиковый пакет и заживо закопали

Погибшая кошка. Фото: соцсети

В китайском городе Уси, провинция Цзянсу, дезинфекторы убили домашнюю кошку, пока ее хозяин был изолирован в больнице с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчину признали здоровым и выписали из больницы. Вернувшись домой, он узнал, что во время дезинфекции его квартиры кошку поймали, положили в пластиковый пакет и заживо закопали.

Мужчина рассказал о происшествии в социальной сети Weibo, приложив к посту фотографии кошки.

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Убийство животного подтвердили сотрудники жилищно-коммунальной службой, сославшись на закон, требующий истреблять инфицированных животных.

Ранее сообщалось, что ученые совершили уникальный прорыв в борьбе с коронавирусом.

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Тем временем Кабмин утвердил План предотвращения занесения и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тысячи человек, 426 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован на Филиппинах.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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