Эрдоган надеется, что Трамп не будет наказывать Турцию за покупку российских С-400
Администрация президента США уже определилась с пакетом санкций в отношении Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что США не будут вводить санкции за покупку Анкарой российских систем С-400, сообщает Reuters.
По его словам, президент США Дональд Трамп "имеет право отказаться или отложить CAATSA", имея в виду санкции США, направленные на то, чтобы помешать странам покупать военную технику в России.
"Поскольку это так, именно Трамп должен найти золотую середину", – сказал Эрдоган.
Ранее Дональд Трамп выразил соболезнования позиции Турции, когда встретился с Эрдоганом на саммите G20 в Японии в прошлом месяце, заявив, что Анкара купила С-400 в Москву, потому что предыдущая администрация США отказалась продавать ей систему обороны Patriot производства Raytheon Co.
"Сейчас я не верю, что Трамп придерживается того же мнения, что и те, кто стоит ниже, и он сказал это перед всеми мировыми СМИ. Покупая С-400, мы не готовимся к войне. Мы стараемся гарантировать мир и нашу национальную безопасность", - сказал Эрдоган.
Ранее сообщалось, что Администрация президента США определилась с пакетом санкций в отношении Турции, которые будут введены из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Вашингтон намерен объявить о своих намерениях ввести ограничительные меры в конце следующей недели.
Между тем, в аэропорт Мюртед под Анкаройприбыл еще один, уже четвертый, самолет с компонентами российских комплексов С-400 на борту.
Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.
Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.
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