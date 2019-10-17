Эрдоган отреагировал на письмо Трампа

Фото: Murat Kula/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил в мусор письмо американского президента Дональда Трампа, в котором тот у не присущем официальном общению тоне предостерег относительно действий Анкары в Сирии, передает BBC.

Как сообщили изданию источники, Эрдоган отклонил письмо Трампа.

"Это письмо было отклонено президентом Эрдоганом, отклонено и выброшено в мусор", – говорится в сообщении.

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В дипломатических кругах также отметили, что письмо Трампа разозлило Эрдогана.

Напомним, что в письме президент США Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео 16 октября направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии.

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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