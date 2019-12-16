Эрдоган пригрозил оставить США без военных баз

Турецкая авиабаза "Инджирлик" в течение десятилетий была стратегическим объектом для сил США и НАТО

Реджеп Эрдоган / Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть ключевую американскую военную базу в случае, если Вашингтон введет санкции в ответ на покупку Анкарой российских систем противовоздушной обороны.

Эрдоган заявил об этом 15 декабря в интервью телеканалу A Haber, передает Радио Свобода.

Турецкая авиабаза "Инджирлик" в течение десятилетий была стратегическим объектом для сил США и НАТО.

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Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки намерены продолжать оказывать нажим на Турцию, добиваясь от нее отказа от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Это подтвердил заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

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Ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400.

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