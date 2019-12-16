Эрдоган пригрозил оставить США без военных баз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрыть ключевую американскую военную базу в случае, если Вашингтон введет санкции в ответ на покупку Анкарой российских систем противовоздушной обороны.
Эрдоган заявил об этом 15 декабря в интервью телеканалу A Haber, передает Радио Свобода.
Турецкая авиабаза "Инджирлик" в течение десятилетий была стратегическим объектом для сил США и НАТО.
Читайте также: Турция запросила у США покупку Patriot
Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки намерены продолжать оказывать нажим на Турцию, добиваясь от нее отказа от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400. Это подтвердил заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.
Ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35.
Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк