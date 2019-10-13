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Эрдоган: Турция не претендует на сирийские территории

13 октября, 21:01

Турция проводит военную операцию на северо-востоке Сирии

/ Фото: AFP

Проводящая военную операцию на северо-востоке Сирии Турция не претендует на территорию соседа, заверил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", – цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

При этом он назвал дезинформацией появившиеся ранее в СМИ данные, что в зоне турецкой операции большая группа пленных боевиков ИГ совершила побег.

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"Это дезинформация, направленная на провоцирование США, Запада", - считает Эрдоган.

Турция проводит военную операцию на северо-востоке Сирии. Цель операции – очистить приграничные районы от бойцов курдских военизированных формирований.

Ранее мы сообщали о том, что президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

В связи с этим правительство Германии приостанавливает поставки вооружений Турции .

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Сирия Турция Эрдоган военная операция

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