Наступление турецких войск в Сирии: 130 тысяч людей стали беженцами – ООН

По данным экспертов, пострадавшими от турецкого вторжения могут стать до 400 тысяч сирийцев

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На северо-востоке Сирии из-за наступления турецких войск покинуть свои дома были вынуждены более 130 тысяч человек. Об этом говорится в докладе Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов.

"По текущим подсчетам количество (пострадавших вследствие боевых действий лиц – Ред.) сейчас превышает 130 000 человек – точное количество пока невозможно установить", – заявили эксперты.

Предварительные показатели по перемещению людей в зоне боевых действий будут меняться с продолжением военной операции, признали в ООН. По прогнозам специалистов, в ближайшее время защита и помощь может потребоваться 400 тысячам жителей Сирии.

Ранее мы сообщали о том, что президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

В связи с этим правительство Германии приостанавливает поставки вооружений Турции .

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