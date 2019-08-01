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Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов по мирным жителям в Сирии

Сегодня, 17:02

Правозащитники сообщают, что российская и сирийская авиация продолжают бомбить Идлиб

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш / Фото: AFP

Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов по мирным жителям в Сирии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%88%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%88%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA%20%D0%9E%D0%9E%D0%9D Другие страны Правозащитники сообщают, что российская и сирийская авиация продолжают бомбить Идлиб

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).

"Генеральный секретарь, согласно полномочиям, данным ему статьей 97 Устава ООН, принял решение об учреждении комиссии ООН по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-востоке Сирии с момента подписания Российской Федерацией и Турцией меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации от 17 сентября 2018 года", - говорится в распространенном в четверг заявлении.

Ранее сообщалось, что более четырех десятков сирийцев стали жертвами бомбардировок российской и сирийской авиацией

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По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, авиаудары были нанесены 22 июля в провинции Идлиб, которая является зоной деэскалации в Сирии.

Одной из целей стал город Мааррат-эн-Нуман на юге Идлибе – после атаки ВВС РФ по местной ярмарке погибли по меньшей мере 37 человек, включая 35 мирных жителей.

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Кроме того, еще шестеро сирийцев погибли в результате авиаударов ВВС режима сирийского президента Башара Асада около города Саракиб.

По данным Сирийского центра, с конца апреля, когда началось наступление в Идлибе, погибли более 2000 человек, включая более 700 мирных жителей.

Напомним, что ранее в июле в сирийском Африне взорвался припаркованный в центре города автомобиль. В результате теракта погибли 11 человек, еще 35 были ранены.

Мы также писали, что сложившая политическая ситуация вокруг конфликта в Сирии говорит о том, что в скором времени Башар Асад будет устранен от власти. И смену ему готовит Россия, которая фактически получила контроль над страной.

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Сирия ООН авиаудар

Источник: ТАСС

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