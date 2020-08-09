Українська
$ 27,68
32,8
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Главная конкурентка Лукашенко проголосовала на выборах в Беларуси

9 августа, 15:02

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Светлана Тихановская пришла на избирательный участок

Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская проголосовала на выборах.

Реклама

Об этом сообщает Reuters.

Кроме нее уже проголосовали трое кандидатов — Александр Лукашенко, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.

Как известно, к выборам были допущены пятеро кандидатов – переводчик Светлана Тихановская, эко-активистка Анна Канопацкая, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев и действующий президент Александр Лукашенко.

В тренде
Выборы в Беларуси: в Минск подтянули военных, замечены броневики (видео)

Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси заявила, что на досрочных выборах президента, которые проходили с 4 по 8 августа, проголосовали 41,7% избирателей. Таким образом в основной день голосования хватило бы меньше 10% избирателей, чтобы выборы состоялись.

Реклама

Избирателей предупреждают в соцсетях, что им могут выдавать на участках заранее испорченные или недействительные бюллетени.

Читайте больше о выборах:все подробности исторического голосования.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

оппозиция голосование Светлана Тихановская Выборы в Беларуси
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха
Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-ШейхаДругие страны
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)
Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)Другие страны
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление
Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявлениеДругие страны
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в Украину
Бывший кандидат в президенты Беларуси сбежал в УкраинуПолитика
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять