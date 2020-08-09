Главная конкурентка Лукашенко проголосовала на выборах в Беларуси

Оппозиционная кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская проголосовала на выборах.

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Об этом сообщает Reuters.

Кроме нее уже проголосовали трое кандидатов — Александр Лукашенко, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.

Как известно, к выборам были допущены пятеро кандидатов – переводчик Светлана Тихановская, эко-активистка Анна Канопацкая, председатель Белорусской социал-демократической Грамады Сергей Черечень, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев и действующий президент Александр Лукашенко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси заявила, что на досрочных выборах президента, которые проходили с 4 по 8 августа, проголосовали 41,7% избирателей. Таким образом в основной день голосования хватило бы меньше 10% избирателей, чтобы выборы состоялись.

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Избирателей предупреждают в соцсетях, что им могут выдавать на участках заранее испорченные или недействительные бюллетени.

Читайте больше о выборах:все подробности исторического голосования.

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