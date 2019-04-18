Грозы и бури бушуют в Индии: число жертв стихии возросло до 64 человек
Непогода обрушилась на центральные, северо-западные и западные регионы страны
На центральные, северо-западные и западные регионы обрушились грозовые ливни и пыльные бури. Жертвами стихии стали по меньшей мере 64 человека, сообщают местные СМИ. Ранее мы писали о 50 погибших.
В частности, в штате Раджастхан непогода унесла жизни 25 человек, а в Мадхья-Прадеш – 21 человек. Также сообщается о погибших в штатах Гуджарат, Пенджаб, Махараштра и других. Большинство смертей произошло из-за ударов молний, упавших деревьев, ударов электрического тока при обрывах высоковольтных проводов.
Напомним, ранее на северо-западный индийский штат Раджастан накрыла мощная песчаная буря. Многометровая стена пыли, которую гнал ветер, прошла почти через все города крупнейшего штата страны. Стихия докатилась даже до столичного Дели.
Кроме того, в феврале в Пакистане также случилось наводнение, жертвами которого стали по крайней мере 28 человек.
Мы также писали о недавнем стихийном бедствии в Афганистане - в результате наводнений на западе страны только за прошлые сутки погибли пять человек и еще множество пропали без вести.
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