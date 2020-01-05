Иран готовит "стратегическую месть" за убийство Сулеймани: подробности

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Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами предупредил, что Тегеран в ответ на убийство командира "Кудс" Касема Сулеймани предпримет меры стратегического характера, которые положат конец американскому присутствию в регионе.

"За убийство принявшего мученическую смерть генерала Кассема Сулеймани последует стратегическая месть, которая определенно положит конец американскому присутствию в регионе", – пообещал он в интервью иранскому государственному телевидению.

Командующий КСИР заявил, что убийством Сулеймани американцы ускорили этот конец, а также поклялся, что Иран не остановится ни перед чем, чтобы материализовать эту цель.

"Это заявление должно быть представлено в письменном виде, чтобы все увидели, как оно будет реализовано", – добавил он.

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Командующий ВМС КСИР адмирал Алиреза Тангсири также заявил о готовности находящимся под его командованием сил к нанесению ударов по американским целям.

"Военно-мирские силы КСИР готовы и с нетерпением ждут продолжения того дела, ради которого мученически погиб Касем (Сулеймани – Ред.), чтобы взять реванш у исполнителей, виновников и сторонников этого преступления, продемонстрировать революционный гнев исламского мира по отношению к сионистскому и американскому засилью", - говорится в распространенном заявлении военачальника, публикуемом агентством Fars.

По словам адмирала, "флот ждет приказа, чтобы начать исполнение указаний верховного лидера (аятоллы Али Хаменеи – Ред.)".

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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