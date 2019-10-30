Иран озвучил условия своего военного присутствия в Сирии

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Иран не намерен выводить свои войска из Сирии до тех пор, пока в их присутствии заинтересовано сирийское правительство.

Об этом заявил иранский министр иностранных дел Джавад Зариф.

"Иран находится там по приглашению сирийского правительства, и мы намерены оставаться там до тех пор, пока сирийское правительство и сирийский народ хотят, чтобы мы были там", – сказал он.

Он также подверг критике намерения США сохранять военное присутствие в Сирии, чтобы контролировать районы, в которых расположены нефтяные месторождения.

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Как заявлял ранее шеф Пентагона Марк Эспер, США намерены защитить нефтяные месторождения на востоке Сирии, в том числе от террористической группировки ИГИЛ, и ответят на любую угрозу жизни своих военных.

"Мы приступили к размещению, передислокации дополнительных сил в Дейр-эз-Зоре. Как я говорил, это включает в себя механизированные части и другие типы войск, и это продолжится, пока мы не решим: у нас есть достаточно возможностей, чтобы гарантировать – ИГ и другие дестабилизирующие силы не получат доступ к этому нефтяному объекту", – сказал Эспер журналистам.

При этом он подчеркнул, что США "ответят при помощи преобладающей военной силы любой группе, которая угрожает безопасности наших сил там".

Ранее в США заявили, что после начала турецкого наступления на позиции курдов на севере Сирии из тюрем в этом регионе сбежали более сотни заключенных террористов "Исламского государства".

Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

На прошлой неделе наступление прекратилось, а накануне стало известно, что Турция не планирует проводить новую операцию, в связи с чем президент США Дональд Трамп распорядился снять санкции, которые были наложены на Анкару в связи с военной кампанией "Источник мира".

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