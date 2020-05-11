Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Иран по ошибке потопил свой же корабль: десятки погибших

11 мая, 04:33

Елена Вус

Эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak

В Оманском заливе эсминец военно-морских сил Ирана, где ранее жестко ответили на военные угрозы Трампа, во время учений по ошибке обстрелял другой военный корабль.

Об этом говорится в сообщении агентства AAA в Twitter.

По предварительной информации, в результате ЧП погиб весь экипаж из 40 человек.

Реклама

По информации журналиста Тагвея Бабака, эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak на борту которого находились 30 человек. После этого корабль затонул.

Напомним, 8 января Boeing-737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы. Всю ответственность за гибель 167 пассажиров и 9 членов экипажа на себя взяли военные Корпуса стражей Исламской революции.

Как сообщали новости "Сегодня", СМИ узнали о циничном предложении Ирана. По данным источников Radio Farda, Тегеран якобы представил МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому украинская сторона признает причиной трагедии "человеческую ошибку".

Реклама

А в парламенте Ирана сделали странное заявление и предположили, что арестов за сбитый самолет МАУ не будет. Член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи высоко оценил действия вооруженных сил своей страны, когда те сбивали украинский самолет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран ракета погибшие учения судно эсминец Оманский залив

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 9 маяЕвросоюз
У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругами
У двух умерших на Бали украинцев коронавирус не обнаружен: что произошло с супругамиДругие страны
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)
Парад в Беларуси: Лукашенко и ветераны без масок, а сценарий писали военные (фото)Другие страны
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причина
В Боснию и Герцеговину не пустили военных медиков из России: названа причинаРоссия
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за Саакашвили
Зеленский отреагировал на планы Грузии отозвать посла из-за СаакашвилиПолитика
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировал
Британия заявила об ограничениях выезда украинцев: МИД отреагировалПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...