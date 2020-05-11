Иран по ошибке потопил свой же корабль: десятки погибших

В Оманском заливе эсминец военно-морских сил Ирана, где ранее жестко ответили на военные угрозы Трампа, во время учений по ошибке обстрелял другой военный корабль.

Об этом говорится в сообщении агентства AAA в Twitter.

По предварительной информации, в результате ЧП погиб весь экипаж из 40 человек.

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По информации журналиста Тагвея Бабака, эсминец запустил противокорабельную ракету в военно-транспортное судно Konarak на борту которого находились 30 человек. После этого корабль затонул.

Напомним, 8 января Boeing-737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы. Всю ответственность за гибель 167 пассажиров и 9 членов экипажа на себя взяли военные Корпуса стражей Исламской революции.

Как сообщали новости "Сегодня", СМИ узнали о циничном предложении Ирана. По данным источников Radio Farda, Тегеран якобы представил МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому украинская сторона признает причиной трагедии "человеческую ошибку".

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А в парламенте Ирана сделали странное заявление и предположили, что арестов за сбитый самолет МАУ не будет. Член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи высоко оценил действия вооруженных сил своей страны, когда те сбивали украинский самолет.

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