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Иран призвали вернуться к выполнению ядерной сделки: подробности

7 декабря, 09:55

Страна постепенно отказывается от выполнения соглашения

Фото: Twitter Fars

Фото: Twitter Fars

Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия призвали Иран вернуться к выполнению положений ядерного соглашения.

"Иран дал понять, что все действия являются обратимыми, и они готовы вернуться к полному соответствию (положениям соглашения – ред )", – заявил китайский дипломат Фу Конг после встречи иранских представителей с дипломатами пяти государств в Вене 6 декабря, сообщает Радио Свобода.

Кроме того, после встречи представитель Ирана Аббас Арагчи заявил, что страны мира "заинтересованы в поиске практических решений, чтобы продолжать экономическое сотрудничество с Ираном".

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Напомним, недавно Иран заявил, что вернется к полному соблюдению СВПД по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует забыть о своем желании производить обогащение урана.

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