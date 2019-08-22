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Испытание США запрещенной ДРСМД ракеты: Россия и Китай резко отреагировали на ситуацию

22 августа, 14:15

Испытания данной ракеты запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)

Фото Reuters

Фото Reuters

Россия и Китай попросили Совет безопасности ООН провести в четверг, 22 августа, встречу в связи с "заявлениями официальных лиц США об их планах по разработке и развертыванию ракет средней дальности".

Москва и Пекин хотят созвать СБ ООН из 15 членов по пункту повестки дня "Угрозы международному миру и безопасности" и просили, чтобы Высокий представитель по вопросам разоружения ООН Изуми Накамицу проинформировала членов СБ.

Напомним, США испытали крылатую ракету наземного базирования, дальность полета составила более 500 км, что также было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшем времени после окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотят разместить в Азии ракеты средней дальности наземного базирования.

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По информации ведомства, американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая. 

Министр обороны США не уточнил, где могут быть размещены ракеты, отметив, что вопрос нужно сначала обсудить с союзниками, которых это касается.

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Этот шаг Вашингтона может вызвать возмущение Пекина. Впрочем, по словам главы Пентагона, Китай не должен быть удивлен, поскольку США уже на протяжении определенного времени заявляли о таких намерениях. По его словам, 80% китайского ракетного арсенала подпадало бы под действие ДРСМД, а потому неудивительно, что США стремятся развернуть соответствующие мощности в регионе.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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Совбез ООН ракета ракета-носитель Пентагон испытание ДРСМД

Источник: Reuters

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