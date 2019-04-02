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Из-за блэкаута Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы

Сегодня, 03:57

Отключения происходят в 20 из 23 штатах Венесуэлы

Фото: AFP
Из-за блэкаута Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/fef/961/5c9fef961e4b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/fef/961/5c9fef961e4b1.jpg Другие страны Отключения происходят в 20 из 23 штатах Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым главой министерства энергетики Игоря Гавирия, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации. Мадуро отметил, что попросил Гавирию "готовиться к новым обязанностям в рамках революции".

Мадуро сообщил, что прежний министр Луис Мотта покидает свой пост на фоне отключений электричества по всей стране, которые привели к протестам граждан, требующих восстановления электро и водоснабжения. Он поблагодарил Мотта за работу.

Отключения происходят в 20 из 23 штатах страны. В понедельник в стране принят 30-дневный план электроснабжения. Власти постараются обеспечить бесперебойную подачу воды и экономить электроэнергию. Для этого отменят занятия в школах и сильно сократят рабочий день в государственных учреждениях.

За последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. 

Самое крупное отключение электроэнергии в Венесуэле произошло 7 марта, когда без света остался Каракас и большинство штатов. Правительство заявило, что причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара.

Отключения продолжились и на этой неделе – 29 марта значительная часть территории Венесуэлы также осталась без электричества.

После пятничного блэкаута лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо и президент этой страны Николас Мадуро обратились к своим сторонникам с призывами выйти на улицы.

Напомним, кризис охватил Венесуэлу после того, как в январе Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон продолжит делать все возможное для смещения Мадуро, включая формирование международной коалиции против нынешних венесуэльских властей.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Венесуэла, министр, свет, Мадуро, блэкаут

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Источник:

Интерфакс-Украина

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