Из-за блэкаута в Венесуэле рейсы отправляются с полусуточным опозданием

Главны аэропорт страны практически обесточен из-за блэкаута

Фото: AFP

Из-за блэкаута в Венесуэле рейсы отправляются с полусуточным опозданием //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/528/633/5c85286334d96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/528/633/5c85286334d96.jpg 2019-03-12T01:41:00+02:00 Другие страны Главны аэропорт страны практически обесточен из-за блэкаута

Перелеты из международного аэропорт Майкетии имени Симона Боливара в столице Венесуэлы Каракасе осуществляются с опозданием на более 12 часов из-за перебоев с электричеством в стране.

Об этом сообщает местная радиостанция "Унион Радио". Главные воздушные ворота Венесуэлы практически полностью обесточены из-за блэкаута.

Мощности резервных генераторов воздушной гавани Боливарианской Республики хватает только для освещения взлетно-посадочных полос аэропорта и выполнения административных задач.

Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.

Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.

Добавим, что в Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.

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