Из-за блэкаута в Венесуэле рейсы отправляются с полусуточным опозданием
Главны аэропорт страны практически обесточен из-за блэкаута
Перелеты из международного аэропорт Майкетии имени Симона Боливара в столице Венесуэлы Каракасе осуществляются с опозданием на более 12 часов из-за перебоев с электричеством в стране.
Об этом сообщает местная радиостанция "Унион Радио". Главные воздушные ворота Венесуэлы практически полностью обесточены из-за блэкаута.
Мощности резервных генераторов воздушной гавани Боливарианской Республики хватает только для освещения взлетно-посадочных полос аэропорта и выполнения административных задач.
Добавим, что 7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.
Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.
Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.
Добавим, что в Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута.
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