В Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута

Режим чрезвычайного положения продлится 30 дней

Фото: AFP

В Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/45f/d7a/5c845fd7a1ed1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/45f/d7a/5c845fd7a1ed1.jpg 2019-03-12T00:20:00+02:00 Другие страны Режим чрезвычайного положения продлится 30 дней

В Венесуэле парламент объявил чрезвычайное положение в стране. Так он стал на сторону Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом страны, который и предложил ввести режим ЧП.

Об этом пишет AFP в Twitter-аккаунте. Режим чрезвычайного положения был введен из-за проблем с электричеством, которые началась в южноамериканской стране с 7 марта 2019 года.



Пока сообщается, что режим ЧП продлится 30 дней. Указ местного парламента – Национальной ассамблеи – предусматривает венесуэльских военных защищать объекты и работников государственной энергетической компании под названием Corpoelec.



Хуан Гуайдо считает, что режим чрезвычайного положения поможет запросить и получить помощь у других стран.



Напомним, что блэкаут в Венесуэле произошел в 23 из 24 штатов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "электрической войной".

7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.

Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.

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