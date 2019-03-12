В Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута
Режим чрезвычайного положения продлится 30 дней
В Венесуэле парламент объявил чрезвычайное положение в стране. Так он стал на сторону Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом страны, который и предложил ввести режим ЧП.
Об этом пишет AFP в Twitter-аккаунте. Режим чрезвычайного положения был введен из-за проблем с электричеством, которые началась в южноамериканской стране с 7 марта 2019 года.
Пока сообщается, что режим ЧП продлится 30 дней. Указ местного парламента – Национальной ассамблеи – предусматривает венесуэльских военных защищать объекты и работников государственной энергетической компании под названием Corpoelec.
Хуан Гуайдо считает, что режим чрезвычайного положения поможет запросить и получить помощь у других стран.
Напомним, что блэкаут в Венесуэле произошел в 23 из 24 штатов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "электрической войной".
7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.
Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.
Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.
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