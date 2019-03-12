Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута

Сегодня, 00:20

Режим чрезвычайного положения продлится 30 дней

Фото: AFP
В Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/45f/d7a/5c845fd7a1ed1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/45f/d7a/5c845fd7a1ed1.jpg Другие страны Режим чрезвычайного положения продлится 30 дней

В Венесуэле парламент объявил чрезвычайное положение в стране. Так он стал на сторону Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом страны, который и предложил ввести режим ЧП.

Об этом пишет AFP в Twitter-аккаунте. Режим чрезвычайного положения был введен из-за проблем с электричеством, которые началась в южноамериканской стране с 7 марта 2019 года.

Пока сообщается, что режим ЧП продлится 30 дней. Указ местного парламента – Национальной ассамблеи – предусматривает венесуэльских военных защищать объекты и работников государственной энергетической компании под названием Corpoelec.

Хуан Гуайдо считает, что режим чрезвычайного положения поможет запросить и получить помощь у других стран.

Напомним, что блэкаут в Венесуэле произошел в 23 из 24 штатов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "электрической войной". 

7 марта 2019 года почти все регионы Венесуэлы, включая столицу Каракас, остались без света. Накануне местные СМИ сообщили, что в столице удалось восстановить электроснабжение примерно на 40%.

Правительство заявило, что причиной обесточивания стала кибератака на крупнейшую гидроэлектростанцию страны, которая производит большую часть электроэнергии.

Из-за блэкаута правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия 11 марта.

</p>

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Венесуэла

Вы сейчас просматриваете новость " В Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Блэкаут вызвал резкое сокращение добычи нефти в Венесуэле – СМИ

Вчера, 20:32

В некоторых частях страны добыча нефти полностью прекратилась

Еда, лекарства и сельхозпродукция: Венесуэла обратилась к России за помощью

Вчера, 18:40

Каракас готов заключить торговые контракты с Москвой на поставки недостающих в республике товаров

Это теракт: в Венесуэле назвали новую причину масштабного блэкаута

Вчера, 16:53

Замглавы МИД Боливарианской республики считает, что авария на гидроэлектростанции была спровоцирована извне

Власти Венесуэлы отменили рабочий день в понедельник из-за отключения света

10 марта, 23:23

В пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако вновь усугубилась в субботу

Мадуро и Гуайдо призвали своих сторонников выйти на улицы Венесуэлы

9 марта, 21:25

Мадуро призвал соотечественников выйти на улицы в знак протеста против империализма

Венесуэла более 48 часов остается без электричества

9 марта, 13:00

Властям удалось восстановить подачу электроэнергии только на короткое время

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника

Лукашенко спрогнозировал, кто победит на выборах президента

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Скандал на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске

Оля Полякова может поехать на «Евровидение»: громкое заявление

Как украинцы становятся "рабами" на заработках в Польше

Большие деньги: Назван точный размер зарплаты Коболева - СМИ

Известно имя лидера партии, который предлагал Тимошенко 5 млн
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале