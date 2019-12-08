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Израиль допускает вариант бомбардировки Ирана

8 декабря, 03:52

Вариант бомбардировки рассматривается для остановки ядерной программы Тегерана

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Израиль допускает вариант бомбардировки Ирана для того, чтобы остановить ядерную программу. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в интервью изданию Corriere della Sera.

На вопрос журналиста, рассматривает ли Израиль вариант бомбардировки Ирана, Кац ответил следующее: "Да, это вариант. Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие. Если это будет последняя возможность предотвратить это, мы будем действовать военным способом".

Как отметил министр, разработка и испытания Ираном ракет большой дальности, несущее ядерное оружие, грозит не только Израилю, но и Саудовской Аравии.

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Также Кац подчеркнул, что санкции США против Ирана эффективны, но, если бы европейские страны занимали более жесткую позицию в отношении Тегерана, было бы легче сдерживать Иран в закупке ядерного оружия и поддержке террористических группировок.

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Напомним, недавно Иран заявил, что вернется к полному соблюдению СВПД по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует забыть о своем желании производить обогащение урана.

Читайте также: Помпео призвал союзников присоединиться к санкциям против Ирана

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Израиль Иран ядерная программа бомбардировка

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