Израиль и Палестина обменялись обвинениями в ООН

Сегодня, 04:03

Ряд государств в СБ ООН выразили обеспокоенность по поводу насилия в Секторе Газа, а некоторые призвали к независимому расследованию

 

Представитель палестинцев Рияд Мансур, фото AFP
Представитель палестинцев Рияд Мансур, фото AFP

Представители Израиля и Палестины обменялись обвинениями во время заседания Совета безопасности ООН, посвященного столкновениям вдоль границы между Израилем и Сектором Газа.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Представитель палестинцев Рияд Мансур осудил, как он выразился, "одиозную резню, совершенную Израилем", и говорил о "преступлениях против человечества".

Посол Израиля Дани Данон, со своей стороны, выступил в защиту применения силы на границе.

Представительница США Никки Хейли стала на сторону Израиля, заявив, что "ни одна страна в этой комнате не будет действовать с большей сдержанностью, чем Израиль".

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Ряд государств высказали беспокойство по поводу насилия, а некоторые, включительно с Германией и Англией, призвали к независимому расследованию.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков на административной границе Сектора Газа погибли 58 человек. Еще 2700 человек ранены. 

Палестинский президент Махмуд Аббас обвинил Израиль в "массовых убийствах", а Amnesty International называла насилие "отвратительным нарушением" прав человека. Human Rights Watch также осудила "кровопролитие". 

Напомним, 15 мая палестинцы отмечали день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории. В районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцевНекоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.
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