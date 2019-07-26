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Израильские военные открыли огонь по демонстрантам: десятки раненых

26 июля, 23:03

Для разгона демонстрантов были использованы гранаты со слезоточивым газом

Фото: AFP

Не менее 58 палестинцев пострадали в секторе Газа, когда израильские солдаты открыли огонь из стрелкового оружия по участникам акции протеста, приблизившимся к рядам колючей проволоки в пограничной зоне.

Как сообщило агентство ВАФА со ссылкой на медицинские источники, пулевые ранения получили 39 человек, среди них свыше 20 детей и три женщины. Все они доставлены в больницы. От резиновых пуль, которые также применили израильские военнослужащие, пострадало еще 19 человек.

"Десяткам жителей была оказана медицинская помощь после того, как для разгона демонстрантов были использованы гранаты со слезоточивым газом", — отметило агентство.

Палестинцы в секторе Газа каждую пятницу проводят акции протеста возле пограничных заграждений.

"Марши возвращения" стали ответом на израильскую блокаду этого палестинского района и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось 14 мая 2018 года.

В ночь на 13 июня истребители ВВС Израиля нанесли удары по подземной структуре в военном лагере ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на ракетный обстрел израильской территории радикалами в среду вечером.

Напомним, палестинские радикалы из сектора Газа с утра 4 мая выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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Тег Израиль, протесты, Палестина, раненые

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Источник:

ТАСС

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