Извержение вулкана в Перу: МИД обратился к украинцам

В Перу активизировался вулкан Убинас

Фото: Pixabay

Украинцев предупреждают об эвакуации граждан из-за активизации вулкана Убинас в Перу. Об этом в Twitter сообщает Департамента консульской службы МИД Украины.

"В Перу активизировался вулкан Убинас. Объявлена эвакуация жителей прилегающей местности. В случае чрезвычайной ситуации, Консул рядом", – говорится в сообщении.

Гражданам Украины в случае чрезвычайной ситуации советуют обращаться к украинским консулам по телефону +51 993 458 779 и электронному адресу emb_pe@mfa.gov.ua.

Напомним, что некоторые вулканы активизировались и в Европе.

Итальянский вулкан Этна начал выбрасывать горячий пепел и лаву в ночь на субботу, заставив власти закрыть аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании на востоке Сицилии.

Ранее вулкан Агунг начал извергаться на острове Бали, что привело к перебоям в авиасообщении. Извержение длилось около пяти минут, однако вулкан за это время выбросил значительное количество пепла и лавы. Международный аэропорт Денпасар в пятницу отменил сразу несколько авиарейсов.Отмечается, что из-за выброса вулканического пепла четыре рейса, направлявшихся в международный аэропорт Бали, были направлены в другие аэропорты, а пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, были отменены.

В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля.

Вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире, проснулся в начале марта.





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