Канада направила специалистов для участия в расследовании катастрофы самолета МАУ

Два следователя по авиационным происшествиям Совета по безопасности на транспорте покидают Канаду

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Совет по безопасности на транспорте Канады направил в Иран двух своих специалистов для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в аэропорту Тегерана. Об этом говорится на сайте ведомства, которое входит в состав канадского Министерства транспорта.

"Два следователя по авиационным происшествиям Совета по безопасности на транспорте Канады покинули Канаду, чтобы присоединиться к членам канадской консульской группы (ожидает выдачи иранских виз в Анкаре — Ред.)", — отмечается в заявлении. В ведомстве напомнили, что ранее приняли приглашение Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран посетить место происшествия в Тегеране. В организации пока не могут сказать, какова будет роль канадских специалистов в идущем расследовании катастрофы украинского лайнера.

Добавим, что Украина выяснит причины задержки вылета украинского "Боинга".

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Также Украина не спешит обвинять Иран в причастности к авиакатастрофе, признал министр иностранных дел Вадим Пристайко. Он признал, что у Киева нет достаточных доказательств.

Смотрите полную версию брифинга министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко на телеканале "Украина 24".

Ранее иранский чиновник объяснил причину задержки вылета украинского самолета.

Напомним, что ранее стало известно, когда будет объявлена предварительная причина катастрофы украинского самолета. Заявление будет сделано после заседания комиссии по расследованию авиакатастроф.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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