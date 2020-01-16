Катастрофа самолета МАУ: Иран готов отправить тела погибших украинцев на родину

Иран заявил о готовности привлечь украинских специалистов для расшифровки "черных ящиков"

/ Фото: Reuters

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудили по телефону ситуацию вокруг сбитого по ошибке иранскими ВС самолета. Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

"Министры иностранных дел Ирана и Украины обсудили по телефону последние события, связанные с катастрофой украинского самолета", — говорится в сообщении. Также отмечается, что "Зариф заявил о готовности иранской стороны отправить тела погибших украинских граждан на родину и привлечь украинских специалистов для расшифровки "черных ящиков".

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В свою очередь "глава МИД Украины поблагодарил иранскую сторону за сотрудничество по всем ключевым вопросам".

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились к властям Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого над Тегераном 8 января.

Напомним, 13 января президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг сбитого в Иране авиалайнера компании МАУ. Президент Франции выразил соболезнования в связи катастрофой лайнера Boeing 737 компании МАУ близ аэропорта Тегерана, ответственность за которую взяли на себя власти Ирана. "Он подтвердил свою поддержку своему (украинскому) коллеге и заявил об участии Франции в проведении расследования, призванного установить все обстоятельства трагедии", – отмечает Елисейский дворец.

15 января Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Главы государств обсудили самые чувствительные для украинцев вопросы: сбитый самолет МАУ, транзит газа и оккупированный Донбасс.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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