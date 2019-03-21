Ким Чен Ын хочет посетить Россию — СМИ

Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой

Фото: AFP

Ким Чен Ын хочет посетить Россию — СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4c4/e57/5c74c4e57e466.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4c4/e57/5c74c4e57e466.jpg 2019-03-21T05:06:00+02:00 Другие страны Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой

Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится посетить Россию саммита с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на бывшего сотрудника американской разведки. "Ким Чен Ын собирается посетить Россию. Он ориентирован на США и Китай и намерен сохранять связи с Россией", – заявил экс-глава центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким.

Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Д.Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.

В то же время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в этом месяце три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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