Ким Чен Ын хочет посетить Россию — СМИ
Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой
Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится посетить Россию саммита с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила южнокорейская газета Donga Ilbo со ссылкой на бывшего сотрудника американской разведки. "Ким Чен Ын собирается посетить Россию. Он ориентирован на США и Китай и намерен сохранять связи с Россией", – заявил экс-глава центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким.
Сообщения о возможном визите северокорейского лидера в Россию стали появляться после второго саммита между Д.Трампом и Ким Чен Ыном, прошедшим 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершившимся без каких-либо договоренностей.
В то же время Пхеньян активизировал дипломатические контакты с Москвой. Только в этом месяце три высокопоставленных чиновника из КНДР нанесли визиты в Россию.
Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.
Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.
Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.
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