Ким Чен Ын хочет провести третий саммит с президентом США
Заявление Ким Чен Ын сделал 12 апреля в ходе своего выступления перед депутатами Верховного народного собрания
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ына заявил о своем намерении провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на неудачно завершившуюся встречу на высшем уровне в Ханое. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Если мы (КНДР и США — ред) хотим провести третью встречу на высшем уровне с правильным отношением и правильным методом расчетов, которым мы готовы поделиться с партнерами, то мы хотели бы попробовать еще раз", — приводит агентство слова Ким Чен Ына.
Отмечается, что данное заявление Ким Чен Ын сделал 12 апреля в ходе своего программного выступления перед депутатами Верховного народного собрания, собравшимися в Пхеньяне на первую сессию ВНС 14-го созыва.
Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.
Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.
Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Ким Чен Ын хочет провести третий саммит с президентом США". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео и Болтон пообщались о денуклеаризации КНДР с президентом Южной Кореи
До этого в Белом доме с Мун Чжэ Ином встретился президент США Дональд Трамп
Трамп встретится с президентом Южной Кореи для обсуждения темы КНДР
Трамп настаивает на том, что санкции должны сохраняться до полной денуклеаризации КНДР
Лидер Северной Кореи призвал нанести удар по силам, которые используют санкции для "удушения КНДР"
Ким Чен Ын заявил, что враждебные силам заблуждаются о силе санкций
Новый саммит лидеров Южной Кореи и КНДР может состояться в конце апреля
Мун Чжэ Ин может предложить американскому президенту Дональду Трампу провести новую встречу с Ким Чен Ыном