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Ким Чен Ын отправил своего главного переговорщика с США и Южной Кореей в отставку

Сегодня, 13:08

Ким Ен Чхоль курировал отношения с Южной Кореей и переговоры с США по вопросам денуклеаризации

Заведующий отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, курировавший отношения с Южной Кореей и переговоры с США по вопросам денуклеаризации, отправлен в отставку в КНДР. Об этом сообщил агентству Ренхап источник в южнокорейском парламенте.

Ранее сообщалось, что власти КНДР потребовали отозвать госсекретаря США Майкла Помпео от участия в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило агентство Ренхап.

Министерство иностранных дел КНДР потребовало, чтобы с американской стороны в переговорах участвовал "более осторожный (в высказываниях – ред.) и зрелый человек", обвинив Помпео в неспособности понять позицию Пхеньяна.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации. Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

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Тег КНДР, Ким Чен Ын, Северная Корея

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ТАСС

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