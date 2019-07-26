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Ким Чен Ын заявил, что запуск Пхеньяном двух ракет был предупреждением

26 июля, 02:00

Северокорейский лидер также отметил, что Пхеньян продолжит "разработку сверхмощных систем вооружений

Фото: Getty Images

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, под руководством которого накануне был осуществлен запуск двух новых тактических управляемых ракет, заявил, что эти испытания стали ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Ким Чен Ын напрямую выступил с заявлением, что испытание нового тактического вооружения стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения", — сказано в сообщении.

Северокорейский лидер также отметил, что Пхеньян продолжит "разработку сверхмощных систем вооружений для того, чтобы предотвратить потенциальные и прямые угрозы КНДР, которые исходят с юга".

В четверг Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР совершила запуск двух ракет малой дальности в восточном направлении — обе упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи считают, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая — 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что одна из испытанных ракет могла быть новой северокорейской разработкой.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.


Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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Тег ракета, КНДР

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Источник:

ТАСС

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