Ким Чен Ын заявил, что запуск Пхеньяном двух ракет был предупреждением

Северокорейский лидер также отметил, что Пхеньян продолжит "разработку сверхмощных систем вооружений

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, под руководством которого накануне был осуществлен запуск двух новых тактических управляемых ракет, заявил, что эти испытания стали ответом Сеулу на развертывание новых видов вооружений и проведение военных учений на Корейском полуострове. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Ким Чен Ын напрямую выступил с заявлением, что испытание нового тактического вооружения стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения", — сказано в сообщении.

Северокорейский лидер также отметил, что Пхеньян продолжит "разработку сверхмощных систем вооружений для того, чтобы предотвратить потенциальные и прямые угрозы КНДР, которые исходят с юга".

В четверг Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР совершила запуск двух ракет малой дальности в восточном направлении — обе упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи считают, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая — 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что одна из испытанных ракет могла быть новой северокорейской разработкой.

Напомним, в ранее КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писали Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствами и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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