Китайский коронавирус убил первого иностранца: что известно о трагедии

На Филиппинах от пневмонии скончался 44-летний мужчина, приехавший из зараженного Уханя

Представитель ВОЗ на Филиппинах д-р Раби Абеясингх

Новый коронавирус 2019-nCoV, от которого в Китае скончалось 304 человека, а более 14 тысяч заразились, не только выплеснулся за пределы страны, но убил первого человека за пределами КНР.

Им стал 44-летний житель Филиппин, сообщает Всемирная организация здравоохранения в своем микроблоге в Twitter. Мужчина перенес лихорадку, кашель и боль в горле, прежде чем поступил в больницу Сан-Лазаро, где и скончался.

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Представитель ВОЗ на Филиппинах д-р Раби Абеясингх рассказал: "Это первый зарегистрированный случай за пределами Китая. Однако нужно помнить, что он приехал из Уханя, Китай".

Напомним, в китайской провинции Хунань, недалеко от эпицентра заболевания коронавирусом в Ухане, зафиксировали вспышку смертельного птичьего гриппа H5N1.

А министр торговли США Уилбур Росс на телеканале Fox News заявил, что всплеск распространения коронавируса в Китае может положительным образом сказаться на экономике США, приведя к возвращению в страну рабочих мест, которые ранее были потеряны из-за перемещения производств определенных продуктов в Китай, или переход на импорт товаров из этой страны.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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