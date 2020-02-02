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В Китае вспыхнула новая опасная болезнь

2 февраля, 02:42

По данным Геологической службы США, указанный птичий грипп считается "высокопатогенным"

/ Фото: Depositphotos

В китайской провинции Хунань, недалеко от эпицентра заболевания коронавирусом в Ухане, зафиксировали вспышку смертельного птичьего гриппа H5N1.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Вспышка произошла на ферме в городе Шаоян провинции Хунань, находящейся на южной границе провинции Хубэй, которая является эпицентром нового смертоносного коронавируса.

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"Ферма имеет 7850 кур, и 4500 кур умерли от этой инфекции. По распоряжению местных органов власти, было забито 17 828 голов птицы после вспышки", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что случаев заражения человека вирусом H5N1 в провинции Хунань не зарегистрировано.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Ранее мы уже сообщали, что от нового коронавируса из Китая нет вакцины и в ближайшее время она не появится. Также в борьбе с вирусом не поможет использование масок и употребление чеснока. Об этом рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Также он назвал людей, для которых коронавирус представляет страшную угрозу.

Напомним, число жертв вирусной пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, составило уже 259 человек. Еще 11,7 тыс. человек числятся как инфицированные.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай птичий грипп болезни куры

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