В Китае вспыхнула новая опасная болезнь

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В китайской провинции Хунань, недалеко от эпицентра заболевания коронавирусом в Ухане, зафиксировали вспышку смертельного птичьего гриппа H5N1.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Вспышка произошла на ферме в городе Шаоян провинции Хунань, находящейся на южной границе провинции Хубэй, которая является эпицентром нового смертоносного коронавируса.

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"Ферма имеет 7850 кур, и 4500 кур умерли от этой инфекции. По распоряжению местных органов власти, было забито 17 828 голов птицы после вспышки", - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что случаев заражения человека вирусом H5N1 в провинции Хунань не зарегистрировано.

Ранее мы уже сообщали, что от нового коронавируса из Китая нет вакцины и в ближайшее время она не появится. Также в борьбе с вирусом не поможет использование масок и употребление чеснока. Об этом рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский. Также он назвал людей, для которых коронавирус представляет страшную угрозу.

Напомним, число жертв вирусной пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, составило уже 259 человек. Еще 11,7 тыс. человек числятся как инфицированные.

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